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30.05.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места ЧП с детским батутом в Барнауле

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент с батутом в Барнауле, при падении с которого серьезно пострадали две девочки.

Напомним, днем 30 мая из-за порыва ветра перевернулся уличный батут, расположенный у ТЦ "Район" в Барнауле. В этот момент на нем играли дети. В результате инцидента две девочки 2017 года получили различные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое. Сейчас им оказывается экстренная помощь.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, что перевернутый батут чуть было не унесло на трамвайные пути, проходящие неподалеку. Конструкция зацепилась за забор, огораживающие пути от торговой площади. На помощь детям, которые играли на конструкции, кинулись очевидцы. Они сперва оттащили батут от забора, а потом самостоятельно перевернули его.

Как сообщили ТАСС в мэрии Барнаула, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, который арендовал у собственника ТЦ земельный участок. Власти уточнили, что батут перевернулся из-за порыва ветра. Ранее высказывались версии, что конструкция могли перевернуться из-за разгерметизации, вызванной большим давлением, или по причине развязывания строп, которыми он крепилась к земле. Сейчас точную причину выясняют следователи. Они возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона также проводит проверку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле.

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