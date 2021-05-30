В Алтайском крае проверят аттракционы после ЧП с батутом в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановые проверки всех аттракционов в регионе. Решение принято после инцидента с перевернувшимся батутом в Барнауле, в результате чего пострадали две девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

Координацией проверок займется заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов. Непосредственные рейды будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Напомним, днем 30 мая из-за порыва ветра в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети. В результате инцидента две девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.