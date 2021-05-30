Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан

Бойцы СОБРа Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Его удалось взять живым, сообщает ТАСС.

Напомним, в микрорайоне Химмаш неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим и проезжающим машинам. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии также попали под обстрел. Один сотрудник был ранен в ногу, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, огнестрельное ранение получила девочка. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Дом, откуда велся огонь, был оцеплен и эвакуирован. На место было направлено боевое отделение СОБРа Росгвардии. Они провели штурм квартиры, в которой забаррикадировался стрелявший. В ходе операции силовики применили светошумовые гранаты, с чем связаны сообщения о взрывах на месте ЧП. Уточняется, что злоумышленник оказал сопротивление в ходе штурма, однако его удалось задержать живым.

Ранее в МВД по региону уточнили, что проверяют информацию о том, что стрелявший ранее служил в органах внутренних дел.