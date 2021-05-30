Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге

Минздрав Свердловской области рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в результате стрельбы в Екатеринбурге, которую открыл неизвестный мужчина с балкона своего дома. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, раненая находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в микрорайне Химмаш мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома. Сообщалось, что он произвел не менее 10 выстрелов. В результате ранения получили сотрудник Росгвардии и ребенок. По данным регионального минздрава, пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Она госпитализирована в ДГКБ №9.

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Он госпитализирован в травматологическую больницу №36. В минздраве подтвердили, что оба пострадавших получили огнестрельные ранения.

Сейчас дом, из которого ведется стрельба, оцеплен. Жильцы эвакуированы. На месте работаю правоохранители, они пытаются задержать злоумышленника. Как сообщает корреспондент агентства с места происшествия, стрельба продолжается.