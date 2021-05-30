В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге

Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка, ее личность установлена, и сотрудник Росгвардии. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника.