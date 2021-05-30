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30.05.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге

Текст: Елена Мационг

Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка, ее личность установлена, и сотрудник Росгвардии. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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