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30.05.2021 10:55
Рубрика: В мире

Тайная свадьба: Борис Джонсон женился на своей давней подруге

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его давняя подруга Кэрри Саймондс поженились в субботу в Вестминстерском соборе. Британские СМИ назвали это событие "тайной свадьбой". На церемонию были приглашены близкие родственники и друзья пары, сообщает CNN.
Фото: Samir Hussein/WireImage Фото: Samir Hussein/WireImage
Фото: Samir Hussein/WireImage
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
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Члены кабинета Джонсона поздравили британского премьер-министра с этим событием. "Поздравляю @BorisJohnson и @carriesymonds с вашим сегодняшним браком", - написала в Twitter министр труда и пенсий Великобритании Тереза ​​Коффи.

У Джонсона и Саймондс один ребенок - сын Уилфред. Он родился в разгар пандемии, когда Джонсон находился в больнице с тяжелым заболеванием COVID-19. Эта свадьба - третий брак Джонсона. В первый раз Борис Джонсон женился в 1987 году на сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Брак продлился 3 года. От второго брака - с Мариной Уиллер - у них четверо детей. Супруги объявили о своем разрыве в сентябре 2018 года через 25 лет после свадьбы.

Последним британским премьер-министром, женившимся на своем посту, был Роберт Бэнкс Дженкинсон в 1822 году.

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