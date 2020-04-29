Премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом

Главу правительства сегодня можно смело назвать многодетным отцом: у него четверо детей от прежнего брака с известным адвокатом Мариной Уилер и один ребенок от его бывшей подруги, искусствоведа Хелен Макинтайр. Таким образом, Джонсон становится четвертым премьер-министром Британии, у которого рождается ребенок в период пребывания на Даунинг стрит, и первым главой правительства за 250 лет, который будет жениться в период пребывания у власти.

Распространяться на тему своей семейной жизни Джонсон не любит, заявляя, что избирателя эти вещи интересуют меньше всего. На недавно заданный ему вопрос, сколько у него детей и участвует ли он в их воспитании, Джонсон ответил: "Я не думаю, что народ мечтает услышать об этом. Народ хочет услышать, как мы собираемся доставить Brexit".

Рождение шестого ребенка приходится на тяжелый период коронавируса. Глава правительства только что вернулся к работе после пережитого им драматического месяца борьбы с этой инфекцией. Невеста премьера, 32-летняя Кэрри Саймондс призналась, что она страшно волновалась на протяжении всех "черных дней", пока Джонсон боролся с коронавирусом в отделении интенсивной терапии. У самой Кэрри уже на последнем этапе беременности был диагностирован коронавирус, но перенесла свое заражение она без серьезных последствий.

Кстати

За последние 170 лет 55-летний Джонсон становится четвертым премьер-министром Соединенного Королевства, у которого родился ребенок в период пребывания на посту главы правительства. Принимали своих новорожденных в резиденции на Даунинг стрит, 10 также Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и лорд Джон Расселл.