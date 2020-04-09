Британского премьер-министра Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Сейчас он идет на поправку. Об этом говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

"Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", - говорится в документе.

Напомним, что Джонсона госпитализировали с коронавирусом в минувшее воскресенье, но лишь в качестве меры предосторожности. Однако спустя сутки его состояние резко ухудшилось, и премьера перевели в отделение интенсивной терапии.