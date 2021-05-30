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Рубрика: Экономика

Вошли в рейс

Зарубежные авиакомпании полетели в Россию по новым маршрутам
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Европейские авиакомпании возобновили полеты в Россию в обход Беларуси. Разрешения на полеты по новому маршруту выдала Росавиация.
Авиакомпания Air France в минувшую субботу выполнила рейс из Парижа в Москву по новому маршруту. Фото: Сергей Михеев/РГ Авиакомпания Air France в минувшую субботу выполнила рейс из Парижа в Москву по новому маршруту. Фото: Сергей Михеев/РГ
Авиакомпания Air France в минувшую субботу выполнила рейс из Парижа в Москву по новому маршруту. Фото: Сергей Михеев/РГ

Авиакомпания Air France в минувшую субботу выполнила рейс из Парижа в Москву по новому маршруту. До этого перевозчику пришлось отменить две пары рейсов 26 и 28 мая из-за того, что не было получено согласование маршрута российскими авиавластями. Продолжила полеты в Россию в обход Беларуси также немецкая авиакомпания Lufthansa.

Фото: iStock
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Сложности с получением разрешений на рейсы по альтернативному маршруту возникли ранее и у других авиакомпаний. В Росавиации предупредили зарубежных перевозчиков об увеличении сроков согласования маршрутов. "Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний", - сообщили в ведомстве. Только за одни сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Беларуси и 53 рейса по альтернативным маршрутам, уточнили в Росавиации. В ведомстве отметили, что потоки воздушного движения будут регулироваться в соответствии с установленными правилами и обеспечением должного уровня безопасности полетов.

Неординарная ситуация возникла после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair 23 мая. После этого в Евросоюзе призвали авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси, а также предложили закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний. Национальный перевозчик Беларуси "Белавиа" отменил несколько рейсов в страны Европы.

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выразил озабоченность в связи с вынужденным отклонением рейса Ryanair от курса. На специальном совещании Совет ИКАО принял постановление о проведении расследования этого события и призвал все государства-участники и другие заинтересованные стороны сотрудничать в расследовании. Секретариат ИКАО должен подготовить промежуточный доклад совету для последующего заседания с изложением имеющихся фактов.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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Вопрос международного авиасообщения обсуждался на встрече президентов России и Беларуси. Минтрансам двух стран поручено организовать воздушное сообщение с учетом необходимости возвращения белорусов из Европы.

Обычно расследования подобных инцидентов занимают какое-то время, при этом определенные шаги уже предприняты, говорит исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Но на авиасообщение с Россией эта ситуация повлиять не должна. Облет воздушного пространства Беларуси для авиакомпаний действует как рекомендация, так что принимать российские авиакомпании в других странах должны независимо от того, каким маршрутом они летят. В обычном режиме должны выполняться и рейсы зарубежных авиакомпаний в Россию, добавил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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