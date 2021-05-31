Aurus: каков процент локализации и когда проект начнет окупаться

Гендиректор Aurus Адиль Ширинов, выступая на торжественной церемонии начала серийного выпуска Senat, рассказал, какая степень локализации в настоящий момент и на сколько она будет увеличена в ближайшие годы. Также глава компании сообщил, через сколько лет проект выйдет на окупаемость.

В настоящее время степень локализации по компонентам и агрегатам составляет 53%, но уже к концу 2023 года этот показатель планируют довести до 80%.

Точка окупаемости, по словам Адиля Ширинова, наступит через шесть лет. В производственную часть проекта было вложено до двух миллиардов рублей.

"Мы сегодня видим, что у нас есть возможности, работая дальше над себестоимостью и издержками и, самое главное, увеличивая количество заказов, срок окупаемости уменьшить".

Количество заказов гендиректор Aurus раскрывать отказался.

Цена базовой версии Aurus Senat, напомним, составляет 18 000 000 рублей. По словам Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли, клиенты готовы платить 22-24 млн рублей.