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31.05.2021 13:43
Рубрика: Российский автопром

Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

К 2023 году Aurus станет "самым русским" автомобилем. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Ренат Закиев/РГ/снято на iPhone
Названа дата начала серийного производства автомобилей Aurus

"Уже сейчас, на старте производства, уровень локально производимых компонентов и технологий оценивается в 3700 баллов (против 3300 баллов у Lada Vesta). Для нашей отрасли это достаточно высокий показатель. Российскими являются следующие компоненты и системы: двигатель, трансмиссия, электромашина, кузов, система помощи водителю, телематические и другие высокотехнологичные системы", - заявил чиновник в интервью "Ведомостям".

По его словам, за счет расширения применения произведенных в России компонентов к 2023 году "планируется довести уровень локализации более чем до 5500 баллов без учета НИОКР".

"Пока говорим о том, что баллов к 2023 году Aurus наберет больше, чем Lada Vesta, но надеемся, что и Lada к 2023 году подтянется по этому показателю. Это будет зависеть от решений управленцев Renault", - пояснил министр.

Говоря о ценах на новый автомобиль, Мантуров заявил, что стоимость базовой машины останется на уровне 18 миллионов рублей. Глава Минпромторга отметил, что статистика говорит о готовности покупателей платить 22-24 миллиона рублей.

Фото: instagram.com/minpromtorg
Разработан электрический мотоцикл Aurus

"Этот вывод мы сделали на основе анализа счетов-фактур, оформляемых Aurus по предзаказам клиентов. За эту сумму можно получить уже измененный согласно пожеланиям клиента автомобиль - в части салона, конкретных отделочных материалов, отдельных комплектующих, как, например, аудиосистема и так далее", - подчеркнул Мантуров.

Пилотную партию автомобилей премиум-класса Aurus выпустили в марте. Тогда все автомобили направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.

#Кортеж