Aurus Senat доберется до автосалонов в июне, на экспорт - в 2022 году

Сегодня в ОЭЗ "Алабуга", республика Татарстан, состоялся запуск серийного производства седана Aurus Senat. Генеральный директор Aurus рассказал, когда машины доберутся до автосалонов и есть ли перспективы экспорта у первого российского автомобиля класса "премиум".

Адиль Ширинов заявил, что Aurus Senat появится в автосалонах на следующей неделе:

"Первые машины, которые пойдут нашим партнёрам на дистрибуцию - это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу". Сколько заказов собрано на модель, Ширинов не сообщил, потому что это - "коммерческая тайна".

Поставки Aurus Senat за рубеж начнутся в 2022 году. Одной из первых стран станут Арабские Эмираты. Напомним, что акционером Aurus также выступает Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun. По словам Ширинова, компания сосредоточила основные усилия на проработке регионов Ближнего Востока и Северной Африки, так как эти рынки "ёмкие с точки зрения люксовых брендов". До конца года Aurus намерен решить вопросы, связанные с сертификацией и омологацией.