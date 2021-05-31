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31.05.2021 20:26
Рубрика: Власть

Юрист: Иностранные IT-компании примут новые правила об открытии офисов в России

Текст: Владислав Куликов
Эксперты Ассоциации юристов России выразили уверенность, что инициатива, обязывающая иностранные IT-компании открывать в нашей стране офисы, не испугает гигантов. Они примут новые правила и останутся в нашей стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил также подумать над экономическими методами привлечения иностранных компаний в нашу страну.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуме поддержали поправки о филиалах IT-гигантов в России

Сегодня правительство России одобрило законопроект, об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний, работающих с российской аудиторией.

Предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Как подчеркивает "Интерфакс", под действие закона потенциально подпадают не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter (SPB: TWTR)), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress и Ikea), а также "Википедия".

Впервые идею "приземлить" в России иностранные IT-гиганты выдвинули в АЮР еще летом прошлого года. Недавно соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором.

"На мой взгляд, внесенный законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка, - сказал Александр Журавлев. - Сегодня действия ряда зарубежных ИТ-компаний, работающих в России, достаточно непрозрачны. Они не идут на конструктивный диалог с регуляторами, избирательно относятся к исполнению действующего законодательства, при этом оказывают услуги на нашем рынке и получают с этого прибыль. Кроме того, у них нет российского юрлица, или нет полноценного представительства в нашей стране. Например, тот же Twitter, ранее проигнорировал тысячи запросов Роскомнадзора по удалению противоправного контента и пошёл на контакт только после того как регулятор начал применять меры воздействия - замедление трафика, с последующей возможной блокировкой сервиса.

При этом у соцсети нет российской регистрации, нет местного представительства, с которым можно работать. Не ясно уплачивает ли Twitter налоги в российский бюджет, он не предоставляет никаких отчетов и данных о ведении дел в стране, игнорирует решения российских судов. И на него в настоящий момент никак нельзя повлиять - нет обязывающей правовой базы, нет инструментов для действенного воздействия на нарушителей. Именно поэтому законопроект решает очень важную задачу - равноприменимости Российских законов ко всем участникам рынка".

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По его словам, инициатива формирует необходимую правовую базу: обязывает компании открывать представительства и регистрировать юрлица, дает регулятору инструменты принуждения к исполнению закона. "Российский опыт не единичен и не уникален, - подчеркивает Александр Журавлев. - Регулирование технологических компаний - это глобальный тренд. Многие страны уже ввели жесткие меры по регулированию и "приземлению" техногигантов на своей территории, получив положительный эффект. Например, Турция, или Австралия, у которой население чуть больше, чем 25 миллионов человек. Страна ввела специальный закон об необходимости платить СМИ отчисления для поисковых систем и социальных сетей. Google сначала сказал, что уйдет с австралийского рынка, тоже самое сказал и Facebook, но в результате компании договорились государством. Сегодня этот закон введен и действует, они осуществляют соответствующие отчисления, хотя рынок значительно меньше российского".

Поэтому он полагает, что и с российского рынка никто из иностранных ИТ-компаний не уйдет, а большинство будет работать по тем правилам, которые будут приняты у нас здесь.

"На сегодняшний день важно не только требовать прийти в РФ иностранным компаниям, но и следует стимулировать компании приходить сюда: это может быть и мягкая сила, необходимо распространить уже существующие налоговые льготы для IT-отрасли на российском рынке при условии создания совместных организаций с российскими участниками рынка. Эта мера будет весьма актуальной и действенной", - говорит эксперт.

Власть Право Административное право

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