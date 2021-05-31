Новости

МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России 06:20
Разработанный в 50-х годах советский комплекс ПВО сбил в Сирии беспилотник 06:04
КНДР осудила снятие ограничений на дальность полета южнокорейских ракет 05:50
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии 05:25
Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу" 05:17
Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании 04:28
Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США 04:25
Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии 03:59
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины 03:13
Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих 02:50
В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов 00:47
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги 00:40
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 05:25
Рубрика: В мире

Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии

В генконсульстве РФ в Саппоро заявили, что капитану российского траулера "Амур" потребовалась помощь дипломатов. "Мы оказываем им всестороннюю поддержку", - рассказал ТАСС генконсул Роман Колесник, не сообщив подробности.

Фото: vesti.ru
Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов

В диппредставительстве подчеркнули, что капитан японской стороной не задержан, все показания он дает на добровольной основе. Также отмечается, что никаких жалоб от экипажа судна не поступало. Состояние здоровья моряков - удовлетворительное.

Напомним, рано утром 26 мая в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо столкнулись российский траулер "Амур" и японская рыболовецкая шхуна "Хокко-Мару". Три гражданина Японии погибли. Сейчас принадлежащее сахалинской рыбопромышленной компании судно находится в порту Момбэцу, где проводится разбирательство в связи с инцидентом.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД

Главное сегодня

В России начинается ЕГЭ-2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам