Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии

В генконсульстве РФ в Саппоро заявили, что капитану российского траулера "Амур" потребовалась помощь дипломатов. "Мы оказываем им всестороннюю поддержку", - рассказал ТАСС генконсул Роман Колесник, не сообщив подробности.

В диппредставительстве подчеркнули, что капитан японской стороной не задержан, все показания он дает на добровольной основе. Также отмечается, что никаких жалоб от экипажа судна не поступало. Состояние здоровья моряков - удовлетворительное.

Напомним, рано утром 26 мая в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо столкнулись российский траулер "Амур" и японская рыболовецкая шхуна "Хокко-Мару". Три гражданина Японии погибли. Сейчас принадлежащее сахалинской рыбопромышленной компании судно находится в порту Момбэцу, где проводится разбирательство в связи с инцидентом.