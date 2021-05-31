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31.05.2021 12:29
Рубрика: Легковые авто

Кичливого водителя Porsche остановил отбойник

Текст: Константин Руссов

Мощный заднеприводный спорткар требует навыков вождения, которые некоторые водители предпочитают оттачивать на дорогах общего пользования, и такая "практика" зачастую заканчивается аварией.

Фото: Istock
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Вот, например, очередной случай, когда мощность автомобиля оказалась неподвластна водителю. Выезд с прилегающей дороги на основную магистраль, молодой человек за рулём Porsche 911 активно газует, готовясь эффектно стартануть.

Старт получается действительно громким и эффектным, однако спустя пару секунд всё заканчивается столкновением с металлическим отбойником. Причина очевидна: водитель продолжал давить на газ, хотя первая рекомендация при заносе авто с приводом на задние колёса: отпустить педаль акселератора.

Ранее "РГ" рассказывала об аналогичном случае, который произошёл на Украине: водитель не смог укротить "Мустанга" и въехал в бетонный столб.

#Porsche