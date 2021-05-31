Минпромторг: Автозаводы РФ не остановятся из-за проблем с микрочипами

На мировом рынке есть нехватка микрочипов для автомобилей, но Минпромторг РФ делает все возможное, чтобы российские заводы не остановились. Об этом заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

"Мы все будем делать для того, чтобы наши заводы не вставали", - сказал он в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов" (цитата по ТАСС). Шпак добавил, что в России заводы благодаря слаженной работе автопроизводителей и Минпромторга работают.

Ранее в Минпромторге сообщили "РГ", что проблемы с электронными чипами должны быть решены к осени. По прогнозу, стабилизация ситуации ожидается к концу августа-сентябрю 2021 года, отметили в министерстве.

В Минпромторге признают наличие проблемы. На автопроизводителей влияет неопределенность в сроках поставок. При этом общий фон повышения цен создает благоприятную конъюнктуру для российских производителей. Они могут выводить на рынок свои собственные продукты и увеличить инвестиции в свои разработки, заметил Шпак.

По его словам, Минпромторг может способствовать локализации производства в России, оказывая всемерную поддержку разработчикам и производителям.