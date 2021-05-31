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31.05.2021 12:47
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг: Автозаводы РФ не остановятся из-за проблем с микрочипами

Текст: Евгений Гайва
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На мировом рынке есть нехватка микрочипов для автомобилей, но Минпромторг РФ делает все возможное, чтобы российские заводы не остановились. Об этом заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

Фото: НАМИ, Росстандарт
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"Мы все будем делать для того, чтобы наши заводы не вставали", - сказал он в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов" (цитата по ТАСС). Шпак добавил, что в России заводы благодаря слаженной работе автопроизводителей и Минпромторга работают.

Ранее в Минпромторге сообщили "РГ", что проблемы с электронными чипами должны быть решены к осени. По прогнозу, стабилизация ситуации ожидается к концу августа-сентябрю 2021 года, отметили в министерстве.

В Минпромторге признают наличие проблемы. На автопроизводителей влияет неопределенность в сроках поставок. При этом общий фон повышения цен создает благоприятную конъюнктуру для российских производителей. Они могут выводить на рынок свои собственные продукты и увеличить инвестиции в свои разработки, заметил Шпак.

По его словам, Минпромторг может способствовать локализации производства в России, оказывая всемерную поддержку разработчикам и производителям.