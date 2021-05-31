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31.05.2021 15:38
Рубрика: Общество

Байкал пытаются защитить от прорыва надшламовых вод из карт-накопителей ЦБК

Текст: Александр Емельяненков
Первого июня, как было заявлено ранее, Федеральный экологический оператор начнет откачку надшламовых вод из карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, чтобы предотвратить их перелив и попадание в озеро Байкал. Эти работы неотложные, носят превентивный характер и увязаны с паводковой ситуацией в регионе.

На эти цели из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в сумме 359 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Уточняется, что федеральные средства будут направлены в распоряжение Иркутской области, власти которой отвечают за выполнение работ по предупреждению загрязнения Байкала. В первую очередь требуется понизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях полигонов "Солзанский" и "Бабхинский" Байкальского ЦБК.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что из-за угрозы прорыва отходов БЦБК в Байкал 13 апреля 2021 года в Байкальске был введен режим ЧС. За полвека работы Байкальского ЦБК в картах-накопителях, которые подступают близко к озеру, собралось около 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов, в основном - шлам-лигнина. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 миллиона тонн надшламовых вод, которые могут перелиться через барьеры.

Осенью 2020 года правительство РФ возложило решение этих проблем на Федерального экологического оператора, недавно образованную структуру в ГК "Росатом". Выполнить поставленную задачу предстоит в ближайшие 3-4 года.

За тем, как будут проводиться такие работы, намерены проследить сотрудники Росприроднадзора. Глава этого ведомства Светлана Радионова, побывавшая недавно в Байкальске и на промплощадке БЦБК, оценила уже смонтированные там локальные очистные сооружения и высказалось за то, чтобы все было прозрачно уже на этом, начальном этапе. По ее словам, будет неплохо, "если здесь будут работать общественные инспекторы и станут помогать нам". А Росприроднадзор, заверила Радионова, готов организовать в Байкальске постоянный пост ЦЛАТИ - Центра лабораторного анализа и технических измерений.

Как сообщает ТАСС, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил полную солидарность с такой позицией и дал понять, что власти региона не разрешат подрядчику запускать процесс очистки, пока не убедятся, что система работает эффективно. Поводом для таких заявлений стала информация, что год назад в похожей ситуации переполнения шламонакопителей БЦБК уровень надшламовых вод уже понижали. Но как? По некоторым сведениям, тогда попросту слили-перекачали загрязненную воду на соседние земли, которые были рекультивированы еще в годы работы комбината.

А это, что называется, ни в какие ворота не лезет. Так никаких денег не хватит, и проблема экологического наследия БЦБК никогда не решится, если который год подряд "переливать из пустого в порожнее". В данном случае - вести бесконечные обсуждения, строить пугающие прогнозы, а с приходом весны и очередного паводка, осваивать бюджетные миллионы на перекачку опасных для Байкала стоков в объемах, год от года только возрастающих и так далее.

Справка "РГ"

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, основная производственная деятельность прекращена осенью 2013 года. Полвека БЦБК был градообразующим предприятием Байкальска. В этом моногороде на самом юге Иркутской области до сих пор проживают более 12 тысяч человек.

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