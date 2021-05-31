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31.05.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Глава Татарстана рассказал о расширении модельного ряда Aurus

Текст: Вера Черенева (Татарстан)

Число моделей на открытой сегодня платформе Aurus в Елабуге может быть в перспективе увеличено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: Валерий Карташов
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В частности, как отметил руководитель региона, платформа Aurus имеет огромную перспективу, запуск завода - это только начало, и в перспективе модельный ряд увеличиваться.

Кроме того, с началом работы Aurus могут получить дополнительное развитие региональные производители автокомпонентов.

Напомним, платформа Aurus предназначена для выпуска люксовых автомобилей, минимальная цена которых составит 18 миллионов рублей. Производство открыто на базе уже действующего завода Ford Sollers. На платформе можно выпускать седаны, лимузины, кабриолеты. Это первое такое производство в России. Ожидается, что ежегодно в Елабуге будет выпускаться до пяти тысяч автомобилей представительского класса.

Сейчас производитель разрабатывает для линейки автомобили класса SUV.

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