Проект "Большой Саров" выставлен на научный и градостроительный конкурс

Проект создания в России Национального центра физики и математики, который задуман к реализации на границе с ведущим ядерно-оружейным центром РФЯЦ-ВНИИЭФ в Нижегородской области и получил условное название "Большой Саров", с сегодняшнего дня выставлен на конкурс. Научный, градостроительный и архитектурный.

31 мая госкорпорация "Росатом" совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Российской академией наук и НИЦ "Курчатовский институт" объявила закрытый конкурс на разработку градостроительной концепции и архитектурного облика Национального центра физики и математики (НЦФМ), идею которого в конце прошлого года поддержал президент России Владимир Путин.

Оператором конкурса выступает приглашенная компания Citymakers. А сам конкурс в высшей степени скоротечный: презентация проектов и объявление победителя намечено уже через два месяца - в конце июля 2021 года.

Что известно о компании-операторе? Междисциплинарное бюро Citymakers работало и продолжает работать над рядом знаковых проектов в Москве, среди которых комплекс "Зарядье, штаб-квартира "Яндекс", Щукинская пойма, АртКвартал и другие. В этом же бюро рождалась методика социокультурного проектирования для международного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации жилья в Москве, а также архитектурно-градостроительная концепция территории Рублево-Архангельского (в консорциуме с Zaha Hadid Architects), концепция территории Воспитательного дома Карла Бланка (бывшая Академия РВСН им. Петра Великого), руководство по функциональной организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России и другие проекты...

Как сказано в официальном сообщении от имени организаторов конкурса, "архитектурным компаниям-участникам предстоит продумать планировочные решения территории, схему организации общественных пространств, а также архитектурный облик зданий НЦФМ". Отмечается, что такой инновационный кластер "с уникальной для университетов России технологической базой" призван вобрать "ведущие мировые практики в области образования и науки, чтобы стать точкой притяжения ученых, молодых специалистов и лучших студентов вузов России".

О самом Национальном центре физики и математики сказано уже предельно конкретно. Основой его станут учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства. На территории НЦФМ появится комфортное жилье для студентов, профессоров и сотрудников, конгресс-центр, гостиница, музей, фаблабы, кафе, спортзалы и вся необходимая для жизни инфраструктура. Как ожидают, общественные пространства кампуса и насыщенная событийная программа станут стимулом для появления идей, коллабораций и общения резидентов.

По условиям конкурса передовая инфраструктура и технологии будут максимально вписаны в природный ландшафт в соответствии с самыми современными требованиями к экологичности и энергоэффективности зданий. О других подробностях конкурса и проекте самого НЦФМ - в ближайших номерах "РГ".