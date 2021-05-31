В Нижегородской области на месте трассы М-12 нашли древние поселения

В районе села Малое Окулово в Нижегородской области археологи начали раскопки в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12. В каменном веке эта местность была хорошо заселена.

Как сообщает пресс-служба компании "Автодор", специалистам уже удалось найти стоянки древнего человека. Это поселения охотников и рыболовов. Археологам удалось обнаружить каменные орудия труда, наконечники стрел, копий, топоров. Среди находок - фрагменты лепных горшков, сделанные без гончарного круга: их орнаменты датируются 5-6 тысячелетием до нашей эры.

Когда найденный материал будет обработан, его передадут в нижегородский или муромский музеи. К слову, раскопки на территориях рядом с Окой проводились с 19 века. Тогда здесь работала археологическая комиссия во главе с графом Алексеем Уваровым.