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31.05.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

На Алтае после несчастного случая с батутом завели дело о халатности

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, завели в Барнауле после того как две девочки получили травмы, играя на батуте. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, в ненадлежащем исполнении обязанностей подозревают должностные лица.
Опубликовано видео с места ЧП с детским батутом в Барнауле

Напомним, 30 мая надувной батут, предназначенный для детей, перевернулся, перед этим подлетев в воздух. По основной версии, стропы, которыми он был закреплен на земле, не выдержали порывов ветра. В момент ЧП на игровой конструкции находились четверо детей, двое из которых успели спрыгнуть на землю.

Оставшиеся на батуте две девочки трех и четырех лет упали с большой высоты на трамвайные рельсы. Обе получили серьезные повреждения, медики оценивают их состояние как тяжелое. Одна из пострадавших находится на искусственной вентиляции легких.

По мнению следователей, происшествие стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц контролирующих органов региона. "В рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам, на предмет халатности", - подчеркнули в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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