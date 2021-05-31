Новости

Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
Технополис "Москва" признан лучшим среди индустриальных парков России 10:33
В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ 10:32
Видео: Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула с парашютом 10:23
Климкин заявил о нежелании украинцев вступать в НАТО 10:22
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 10:15
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 10 млн рублей 10:13
Один человек пострадал при взрыве в офисном здании в Гамбурге 10:00
Россия вывела в море две новые атомные подлодки 09:58
Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордный для мая пассажиропоток 09:56
В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей 09:54
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 09:50
Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка 09:29
В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ

Текст: Никита Зайков

Одну из двух девочек, получивших тяжелые травмы при падении с взлетевшего в воздух надувного батута в Барнауле, подключили к ИВЛ. Как передает ТАСС, обе пострадавшие находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астрахани пострадавшая в пыльной буре девочка вышла из комы

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, надувной аттракцион был плохо закреплен на земле, порывами ветра его сорвало с места.

Известно, что в момент ЧП на батуте находились четыре ребенка, однако двое из них успели соскочить вниз еще до того, как конструкцию резко подбросило в воздух на несколько метром. Две девочки упали с большой высоты и угодили на трамвайные рельсы.

Свою проверку начали и в прокуратуре, расследование уголовного дела там также взято на контроль. Известно, что батут принадлежал индивидуальному покупателю, который арендовал под него участок землю возле торгового центра.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс