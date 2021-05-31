В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ

Одну из двух девочек, получивших тяжелые травмы при падении с взлетевшего в воздух надувного батута в Барнауле, подключили к ИВЛ. Как передает ТАСС, обе пострадавшие находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, надувной аттракцион был плохо закреплен на земле, порывами ветра его сорвало с места.

Известно, что в момент ЧП на батуте находились четыре ребенка, однако двое из них успели соскочить вниз еще до того, как конструкцию резко подбросило в воздух на несколько метром. Две девочки упали с большой высоты и угодили на трамвайные рельсы.

Свою проверку начали и в прокуратуре, расследование уголовного дела там также взято на контроль. Известно, что батут принадлежал индивидуальному покупателю, который арендовал под него участок землю возле торгового центра.