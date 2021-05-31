В России помимо ЕГЭ может появиться новая система оценки достижений выпускников, которая позволит им поступать в вузы. Речь идет о создании цифрового портфолио школьников, которое может предъявляться в приемные комиссии. Как отметил на совещании в Петербурге глава Рособрнадзора Анзор Музаев, у школьников портфолио фактически уже есть: это грамоты за победы в различных конкурсах, сертификаты участников конференций, кубки за спортивные достижения. Но при приеме в вузы они чаще остаются за кадром. Эта "копилка" побед не работает на выпускника. Система портфолио может решить проблему.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал про опыт университета. Все достижения студентов учитываются в их аккаунтах, и от этого зависит получение повышенной стипендии, путевок на базы отдыха. Более того, в дипломах, которые выдает вуз, печатается QR-код, перейдя по которому работодатель может почитать выпускную работу соискателя и рецензии на нее. В ближайшее время цифровое портфолио появится также в гимназии при университете. Его результаты будут учитываться при поступлении.

Есть опыт создания цифровых портретов учеников и у одного из крупнейших банков России, который реализует благотворительные образовательные проекты. Система оказалась удобной для учителей, которые могут в динамике видеть успеваемость школьников. Но эксперимент в ряде школ показал, что каждый пятый родитель отказался от участия своего ребенка в проекте. В Рособрнадзоре подчеркивают: такое мнение тоже надо учитывать. Более того, цифровое портфолио никогда не сможет полностью заменить ЕГЭ: все-таки у детей из разных городов - очень разные возможности для внеучебной "активности". По словам директора департамента цифровой трансформации и больших данных минпросвещения Павла Кузьмина, сервисы, работающие с колоссальным массивом регулярно обновляемых данных, в России есть. Главное - проработать нормативную базу и защитить персональные данные учащихся. Это возможно сделать путем внедрения системы двух "ключей", которая применяется в банковском секторе. Проекту предстоит пройти общественное обсуждение. Но уже сейчас эксперты уверены: цифровые портфолио не будут внедрены одномоментно, на это может уйти несколько лет. Система направлена не на то, чтобы задать слишком высокую планку для детей, а чтобы стать стимулом для самых активных, поддержать их. Чтобы в гонке за ЕГЭ они не бросали кружки и секции, как это нередко бывает сегодня.