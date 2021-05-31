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31.05.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге

Текст: Наталья Козлова

На контроль в центральном аппарате СК поставил Александр Бастрыкин расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге.

Напомним, это резонансное уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии.

Накануне следователи СК по Свердловской области предъявили 48-летнему жителю Екатеринбурга такое обвинение.

По версии следствия, вечером 30 мая бывший сотрудник правоохранительных органов у себя дома с балкона из нарезного карабина "Вепрь" выстрелил по автомобилю, в котором была семья из трех человек, в том числе девочка 2012 года рождения. Девочка получила ранение в живот. Она в больнице в тяжелом состоянии. После этого мужчина дважды выстрелил в 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу. Росгвардеец прибыл на место происшествия для охраны порядка и обеспечения безопасности.

В СК подчеркнули, что сегодня судом по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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