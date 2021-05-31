Новости

Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь 12:39
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 12:38
В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
Единственный в России колесный пароход "Н.В. Гоголь" открыл 110-ю навигацию 12:25
Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус 12:25
Размер ипотечных кредитов вырос за год почти на 30% 11:57
Оперштаб: Еще 1877 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:55
Лавров: Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников 11:45
ЦСКА подписал контракт с Заболотным 11:43
В Москве уличный грабитель сорвал с женщины золотую цепочку 11:41
Зидан обвинил руководство "Реала" в недоверии 11:32
Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс 11:25
В АТОР разъяснили новые правила получения шенгенских виз 11:23
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге 11:17
Белоусов считает, что соглашения по стабилизации цен сработали 11:13
"Черные риэлторы" из Красноярского края обманули жителей на 13 млн рублей 11:10
Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по трем статьям 48-летнему мужчине, который накануне вечером обстрелял людей в Екатеринбурге.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз

"Сегодня суд по ходатайству следователя решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 30 мая пьяный фигурант, будучи у себя дома в квартире на улице Бородина, с балкона из нарезного карабина "Вепрь" выстрелил в автомобиль, в котором находилась девятилетняя девочка. Она была ранена в живот, до сих пор ее состояние врачи оценивают как тяжелое, она находится в реанимации.

После того, как на место ЧП прибыли правоохранители, мужчина минимум дважды выстрелил в находившегося при исполнении 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны. Росгвардеец был ранен в колено, мужчину уже отпустили из больницы домой.

Задержанный обвиняется по части 3 статьи 30, п.п. "а", "в", "е", "и", части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс