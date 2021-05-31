Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по трем статьям 48-летнему мужчине, который накануне вечером обстрелял людей в Екатеринбурге.

"Сегодня суд по ходатайству следователя решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 30 мая пьяный фигурант, будучи у себя дома в квартире на улице Бородина, с балкона из нарезного карабина "Вепрь" выстрелил в автомобиль, в котором находилась девятилетняя девочка. Она была ранена в живот, до сих пор ее состояние врачи оценивают как тяжелое, она находится в реанимации.

После того, как на место ЧП прибыли правоохранители, мужчина минимум дважды выстрелил в находившегося при исполнении 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны. Росгвардеец был ранен в колено, мужчину уже отпустили из больницы домой.

Задержанный обвиняется по части 3 статьи 30, п.п. "а", "в", "е", "и", части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).