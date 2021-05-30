СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян

Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК по Свердловской области.

48-летний житель Екатеринбурга открыл огонь из жилого дома в микрорайоне Химмаш. Он стрелял из охотничьего ружья по людям, гуляющим во дворе. В результате пострадала девятилетняя девочка. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением в крайне тяжелом состоянии. Работники магазина, находящегося неподалеку, услышав звуки стрельбы, нажали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии также попали под ружейный обстрел. Один из них получил ранение ноги. Его также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

К месту ЧП экстренно стягивались силовики. Они оцепили дом, а также ряд прилегающих улиц. Для штурма был вызван боевой отряд СОБРа Росгвардии. Они задержали забаррикадировавшегося мужчину с применением светошумовых гранат. Как отмечает представитель СК РФ, мужчина также открыл огонь по силовикам в ходе штурма. При этом, по данным пресс-службы Росгвардии по Уральскому округу, никто из офицеров штурмовой группы не пострадал. Злоумышленника удалось задержать живым.

Следователи уточнили, в ходе инцидента мужчина был сильно пьян. В его отношении возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. В рамках расследования он будет направлен на психиатрическую экспертизу. Отмечается, что мужчина не состоял на учете психиатра или нарколога. ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что ружье, из которого велась стрельба, было официально зарегистрировано. Получено оно было также законным образом - нарколог и психиатр выдали ему разрешение на лицензию.

Как ранее сообщала "РГ", задержанный 10 лет назад служил в милиции в службе ППС. Имел звание старшего прапорщика. При этом он уволился из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.