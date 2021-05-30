СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Сотрудники СОБРа начали штурм квартиры, из которой мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, бойцы вошли в подъезд здания. Территория вокруг дома оцеплена. Как передает корреспондент агентства, стрельба из квартиры возобновилась после короткого перерыва.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры в микрорайоне Химмаш. Огнестрельные ранения получили сотрудник Росгвардии, прибывший на вызов, а также девочка. Мужчина получил ранение средней степени тяжести. Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое. Дом, откуда велся огонь, оцеплен, жильцы эвакуированы.