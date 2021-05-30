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30.05.2021 20:59
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге

Текст: Елена Мационг

Сотрудники следственного комитета по Свердловской области завели уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил мужчина из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан

По версии следствия, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из охотничьего карабина по людям, находящимся во дворе. В результате огнестрельное ранение получила девятилетняя девочка. Она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии также попали под обстрел, один из правоохранителей получил ранение в ногу. Он также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Дом и несколько прилегающих улиц были оцеплены, а жильцы эвакуированы. На место выдвинулся боевой отряд СОБРа Росгвардии, который провел успешный штурм. Злоумышленник был задержан живым.

В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям 105 и 317 УК РФ - покушение на убийство малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Вскоре подозреваемый будет доставлен в отдел для допроса.

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