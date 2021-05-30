Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу

Росгвардеец, попавший под огонь в Екатеринбурге, был ранен в ногу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Уральского округа.
После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. Один из них получил ранение в ногу и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
В данный момент СОБР ведет штурм квартиры, из которой устроил стрельбу екатеринбуржец. Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена. Жителей эвакуировали.
Напомним, сегодня вечером в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка, ее личность установлена, и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции.