Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу

Росгвардеец, попавший под огонь в Екатеринбурге, был ранен в ногу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Уральского округа.

После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН​​​. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. Один из них получил ранение в ногу и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В данный момент СОБР ведет штурм квартиры, из которой устроил стрельбу екатеринбуржец. Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена. Жителей эвакуировали.

Напомним, сегодня вечером в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка, ее личность установлена, и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции.