Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал свою вину

В воскресенье около восьми часов вечера в микрорайоне Химмаш на окраине города Сергей Болков устроил беспорядочную стрельбу из карабина "Вепрь" с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Позже сотрудники полиции обнаружат на месте происшествия больше 50 гильз. В общей сложности он произвел не менее 70 выстрелов по случайным прохожим и автомобилям.

Самое тяжелое ранение получила девятилетняя девочка, она сидела вместе с родителями в автомобиле. Пуля насквозь пробила корпус машины, обшивку кресла и попала девочке в брюшную полость, под селезенку. Поздно ночью ей провели сложную операцию, но состояние девочки до сих пор крайне тяжелое. Она находится в реанимации. Ранен и сотрудник Росгвардии, прибывший с группой бойцов к дому, откуда велась стрельба. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он долечивается дома.

Сергею Болкову 48 лет, 10 лет назад он служил в милиции, в отряде ППС, в звании старшего прапорщика. После этого работал в одном из частных охранных предприятий города. На оружие есть лицензия. Почти все опрошенные "РГ" соседи говорят, что он был всегда немного угрюм.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя.