Российским ученым присуждена премия Европейского физического общества

Международная физическая коллаборация Borexino удостоена престижной премии имени Джузеппе и Ванны Коккони Европейского физического общества в области астрофизики и космологии за прорывные исследования солнечных нейтрино. Эта коллаборация объединяет физиков из Италии, Германии, США, Франции, России и Польши. Кроме ученых из Объединенного института ядерных исследований в работе принимают участие коллеги из НИЦ "Курчатовский институт", а также специалисты НИИЯФ МГУ.

Премия имени Джузеппе и Ванны Коккони основана Европейским физическим обществом в 2010 году в память о семейной паре итальянских физиков, работавших в CERN. Присуждается раз в два года за выдающийся экспериментальный, теоретический или технологический вклад в астрофизику частиц и космологию.

Детектор Borexino - сверхчувствительный инструмент, созданный для изучения солнечных нейтрино, был запущен в мае 2007 года и все еще набирает уникальные данные. В прошлом году коллаборация опубликовала статью об обнаружении нейтрино от протекающих в Солнце реакций углеродно-азотного цикла. Эти процессы хорошо обоснованы теоретически, но не было экспериментального подтверждения его протекания в Солнце.

"Изучение солнечных нейтрино чрезвычайно важно для физики Солнца и астрофизики, - говорит старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ Олег Смирнов. - На сегодня измерения концентрации элементов тяжелее гелия, полученные из спектроскопии поверхности Солнца, противоречат данным гелиосейсмологии, что составляет загадку его химического состава. Результаты Borexino это первый шаг в ее решении".

Церемония награждения состоится на конференции Европейского физического общества по физике высоких энергий 26 июля 2021 года.