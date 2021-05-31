Российским ученым присуждена премия Европейского физического общества
Премия имени Джузеппе и Ванны Коккони основана Европейским физическим обществом в 2010 году в память о семейной паре итальянских физиков, работавших в CERN. Присуждается раз в два года за выдающийся экспериментальный, теоретический или технологический вклад в астрофизику частиц и космологию.
Детектор Borexino - сверхчувствительный инструмент, созданный для изучения солнечных нейтрино, был запущен в мае 2007 года и все еще набирает уникальные данные. В прошлом году коллаборация опубликовала статью об обнаружении нейтрино от протекающих в Солнце реакций углеродно-азотного цикла. Эти процессы хорошо обоснованы теоретически, но не было экспериментального подтверждения его протекания в Солнце.
"Изучение солнечных нейтрино чрезвычайно важно для физики Солнца и астрофизики, - говорит старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ Олег Смирнов. - На сегодня измерения концентрации элементов тяжелее гелия, полученные из спектроскопии поверхности Солнца, противоречат данным гелиосейсмологии, что составляет загадку его химического состава. Результаты Borexino это первый шаг в ее решении".
Церемония награждения состоится на конференции Европейского физического общества по физике высоких энергий 26 июля 2021 года.