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31.05.2021 12:36
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов рассказал, в каком формате начнется новый учебный год

Текст: Ксения Колесникова
В каком формате начнется новый учебный год? Когда в школах появятся психолого-педагогические классы? Будут ли кураторы в колледжах получать доплату за классное руководство? Итоги прошедшего учебного года и прогноз на сентябрь дал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в целом весь прошедший учебный год система образования работала в очном формате.

"В целом по стране - мы ежедневно проводили мониторинг - были закрыты не более 10-12 школ. Надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит и следующий учебный год начать в традиционном очном формате, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Перехода на дистанционное обучение не случилось и не случится".

По его словам, за год в рамках нацпроектов были построены порядка 100 новых школ.

- Уже к 2024 году введем более одного миллиона новых мест для школьников. Всего на создание 1300 школ в федеральном бюджете в рамках нацпроекта "Образование" предусмотрено 453,9 млрд рублей, - рассказал Сергей Кравцов. - Кроме того, за год мы создали 448 детских сада, в этом году появится еще 473 новых детских сада. В планах к 2024 году - свыше 256 тысяч новых мест в детских садах. Мы мониторим ситуацию, чтобы никакие детсады не передавались в коммерческие структуры, как в 90-е.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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По его словам, в современную образовательную среду придут молодые учителя и воспитатели, которых будут готовить по обновленным методикам.

Кроме того, уже в новом учебном году все образовательные организации будут работать по единой примерной программе воспитания, которая прошла апробацию. С сентября 2021 советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями приступят к работе в 10 пилотных регионах. Они будут организовать кружки, секции, походы в театр и другую внеурочную "активность".

Еще одна "новинка": со следующего учебного года минпросвещения начинает программу создания 5 тысяч профильных психолого-педагогических классов в школах.

"Первый шаг, который уже реализовываем, - запуск сети педагогических "Кванториумов". Это практикоориентированные программы с самым передовым оснащением. Мы в каждом педвузе создадим те лаборатории, поставим то оборудование, которое есть в школах, чтобы молодой учитель, придя на работу в класс, был подготовлен", - рассказал Сергей Кравцов. - Уже в этом году на базе каждого федерального педуниверситета появится региональный центр общества "Знание" (всего 33 центра)".

Кроме того, министр подчеркнул, что ведомство работает над тем, чтобы разгрузить педагогов от бумажной работы. В первую очередь, "переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования". Среди них - автоматическая генерация отчетов по каждому классу, школе; автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе; подбор индивидуальной траектории обучения школьника; сервис общения с родителями и школьниками.

Фото: iStock
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Министр напомним, что по поручению президента в этом учебном году все классные руководители школ стали получать федеральную доплату в 5 тысяч рублей.

"С 1 сентября 2021 года аналогичные выплаты также будут получать кураторы учебных групп техникумов и колледжей. Нормативная база для этого решения уже сформирована", - подчеркнул Сергей Кравцов.

Отдельная тема - учебники и образовательные программы. С 1 сентября 2023 года в части общеобразовательных предметов колледжам предписаны исключительно учебники, прошедшие экспертизу и рекомендованные федеральным перечнем. Есть 5 лет, чтобы полностью заменить уже используемую литературу, не подходящую под эти требования.

Напомним, сегодня, 31 мая - в России стартовал ЕГЭ-2021. Экзамен идет в штатном режиме, без сбоев. В этом году ЕГЭ сдают только те ребята, кто собирался поступать в вузы. Для остальных "единый" - не обязательное требование, но - только на 2021 год. А что будет дальше?

- Что касается следующего года - нужно смотреть по эпидситуации. Решение 2020-го и 2021 года связано с тем, чтобы сократить количество сдающих экзамен, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Будем смотреть на эпидситуацию в следующем году и принимать решения. Хочу всех поздравить с завершением учебного года. Там, где ситуация позволила, последние звонки прошли в очном формате. Мы надеемся, что выпускные вечера тоже пройдут в очном режиме. Надеемся, что ученики отдохнут и восстановятся после учебного года в наших лагерях. И в "Артеке", и в других федеральных детских центрах, и в других учреждениях детского отдыха. Все готово к началу оздоровительной кампании.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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