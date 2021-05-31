Сколько Aurus Senat выпустят в 2021 году, когда появится Komendant

Денис Мантуров, глава Минпромторга рассказал, сколько Aurus Senat будет выпущено в 2021 году, а также поделился информацией о дате выхода Komendant.

До конца года будет выпущено примерно 300-350 экземпляров разных комплектаций, как заявил Мантуров, "в том числе произведенных в ОЭЗ "Алабуга". Очевидно, он имел в виду и автомобили, которые собираются силами НАМИ для Гаража особого назначения.

В 2022 году стартует выпуск внедорожника Komendant, который министр охарактеризовал, как "одну из самых ожидаемых новинок".

Aurus и Komendant имеют одну агрегатную базу благодаря унифицированной модульной платформе (проект ЕМП). Поэтому премиум-SUV будет оснащаться таким же битурбированным V8 объёмом 4.4 литра и мощностью 598 л.с., 9-ступенчатым "автоматом" КАТЕ со встроенным асинхронным электромотором мощностью 63 л.с. и системой полного привода.

Производство Aurus Senat уже стартовало: церемония запуска состоялась 31 мая 2021 года.