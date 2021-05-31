Так сможет каждый: Toyota проехала более тысячи км на одной заправке

Во Франции была предпринята успешная попытка установления рекордной по дальности поездки на водородном Toyota Mirai на одной заправке. Серийный водородомобиль проехал более тысяч километров, и всё это без каких-то специальных ухищрений.

В среду, 26 мая, Toyota Mirai тронулся в путь от станции HysetCo в Орли. За рулём седана сидел экс-гонщик Викториен Эруссад, которого сопровождали представители Toyota и международного сертификационного органа.

Пройденное расстояние на одной заправке "зелёным" водородом (полученным с минимальным воздействием на окружающую среду) составило 1003 км, бортовой компьютер автомобиля показывал, что можно проехать ещё девять километров. Средний расход топлива по итогам пробега - 0,55 кг на "сотню".

В компании уточнили, что во время установления рекорда не прибегали к каким-либо способам экономии топлива, которых бы не было в арсенале простого водителя: был лишь активен эко-режим силовой установки.

Toyota Mirai второго поколения вышел на рынок в конце 2020 года. Запас хода седана при нормальной эксплуатации составляет 650 км, заправка водородом занимает менее пяти минут.

Отметим, что во Франции активно лоббируют развитие транспорта на топливных элементах. Компания HysetCo, поддерживаемая Toyota, до 2024 года планирует открыть до десяти тысяч пунктов заправки водородом.