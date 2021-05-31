Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Специалисты должны выяснить причины распространения коронавирусной инфекции, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Об этом в эфире телеканала NBC заявил декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (Техас) Питер Хотес.

По словам ученого, пандемия COVID-19 стала "третьей масштабной эпидемией в XXI веке".

"Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32", - заявил Хотес, цитирует ТАСС.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором были представлены четыре варианта передачи коронавируса человеку.

Приоритетной была названа версия о передаче коронавируса от летучих мышей к человеку через другое животное: "посредниками" могли стать панголины, норки или кошки. При этом эксперты также не исключили возможность прямой передачи инфекции от летучих мышей, а версии о распространении через пищевые продукты и в результате утечки вируса из лаборатории признаны маловероятными.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.