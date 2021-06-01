Дорогой ВАЗ-21099: Lada Samara продают по цене новой Granta

ВАЗ-21099 в хорошем состоянии выставили на продажу за 700 тысяч рублей - за эти деньги сейчас можно купить новую Lada Granta. Объявление появилось на сайте Auto.ru, машина находится в Минске.

Автомобиль был построен в 1993 году, с тех пор он проехал всего 732 километра. "Девяносто девятая" хранилась в гараже, легкий налет ржавчины есть только на рычагах подвески. При этом в последние 10 лет автомобиль ни разу не запускали.

Samara оснащена низкой передней панелью, характерной для ВАЗ-21099 первых лет выпуска. Под капотом установлен карбюраторный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 70 л.с.

Напомним, семейство Lada Samara выпускалось Волжским автогигантом в период с 1984 по 2013 годы. Серийное производство седана ВАЗ-21099 началось 22 декабря 1990 года, завершилось 30 июня 2004 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на продажу выставили редкий УАЗ-469. Если советская версия внедорожника производилась с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л. с., то данный экспортный вариант оснащается 65-сильным дизельным мотором.