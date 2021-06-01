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01.06.2021 15:29
Рубрика: Легковые авто

Фото: кроссовер Haval Jolion едва не рухнул с заводского конвейера

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.китайские-автомобили.рф Фото: www.китайские-автомобили.рф
Фото: www.китайские-автомобили.рф

Небольшой инцидент на тульском заводе Great Wall стал достоянием общественности. В СМИ попало фото, на котором кроссовер Haval Jolion едва не рухнул со второго уровня автоматизированной конвейерной линии.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Как это случилось, неясно. Судя по всему, машина двигалась по конвейерной ленте и должна была остановиться на площадке, предназначенной для спуска на нижний уровень.

Однако по какой-то причине автомобиль продолжил движение. В итоге его передние колеса в буквальном смысле повисли в воздухе.

Как отмечает издание "Китайские автомобили", читатель которого и сделал этот снимок, скорее всего ЧП повлекло приостановку производства на предприятии. По крайней мере, под зависшей над полом машиной собралась приличная толпа зевак.

Напомним, кроссовер Haval Jolion собирают на заводе под Тулой по полному циклу. Сообщалось, что автомобиль заменил на конвейере внедорожники H5.

В настоящее время модель представлена на рынке с турбомотором 1.5 на 143 л.с., "механикой" или "роботом" и передним приводом. Полноприводная версия с наддувным двигателем, выдающим 150 л.с., появится позже - после сертификации. Стоит новинка от 1 189 000 до 1 679 000 рублей.

#Haval