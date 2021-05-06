Производство "убийцы Патриота" завершено. Его заменит кроссовер Jolion

Компания Haval завершила производство в России внедорожника H5. Модель, которую называли "убийцей Патриота", уступит место кроссоверу Jolion.

"Около недели назад Haval объявил своим дилерам, что производство "пятерок" окончено. Все, что сейчас имеется (на складах - прим. ред.), отдается дилерам и все - Jolion идет, - рассказал "Китайским автомобилям" источник, знакомый с планами компании.

Haval H5 - это очередная версия автомобилей Hover, которые в свое время продавались в России под брендами Great Wall и DW. Внедорожник производится с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 и 177 л.с., работающим вместе с шестиступенчатой механической трансмиссией, полным приводом и раздаточной коробкой от Borg Warner.

На старте продаж машина стоила от 1 099 000 до 1 349 000 рублей. Сейчас внедорожники можно купить за 1 399 900 -1 599 900 рублей. За весь 2020 год автомобиль разошелся тиражом 2 373 экземпляра. В первом квартале 2021-го реализовано 948 штук.

Что касается кроссовера Jolion, то автомобиль создан на модульной платформе L.E.M.O.N. с увеличенным количеством высокопрочной стали в конструкции. Модель предложат с бензиновым турбомотором 1.5 литра мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. На выбор - 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением или 6-скоростная "механика". Привод - только передний.

Дебют Haval Jolion на российском рынке состоится 18 мая, после чего автомобиль появится в дилерских центрах марки. Ожидается, что цена на кроссовер будет стартовать от 1,4 млн рублей.