Найдена новая "Ява". Не заводилась ни разу. И не заведется

Блогер Roma Urraco сделал обзор на уникальный мотоцикл Jawa 638.103, которая является реальным воплощением понятия "капсула времени".

Мотоцикл находится в заводском деревянном ящике, все плёнки и консерванты на хромированных элементах присутствуют. Из коробки Jawa-350 ни разу не доставалась и, соответственно, не заводилась.

По словам подписчика, которому принадлежит транспортное средство, "Ява" была куплена его тестем, который по какой-то причине решил не эксплуатировать мотоцикл, и такое отношение к технике в комментариях к видео уже назвали "мазохизмом".

Интересно другое: нынешний хозяин мото не собирается его доставать из ящика, который по этой причине рискует стать подобием гроба, потому что и продавать Jawa-350 никто не хочет: семейная реликвия должна быть сохранена в первозданном виде.

Ранее "РГ" рассказывала, что на Украине нашли другую "капсулу времени": Jawa такой же модели и такого же года выпуска - 1990. Всё это время мотоцикл простоял в гараже, и на его одометре красуется цифра 4 километра, свидетельствующая лишь о стендовой обкатке.