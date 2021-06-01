Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.06.2021 18:00
Рубрика: Российский автопром

Найдена новая "Ява". Не заводилась ни разу. И не заведется

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Блогер Roma Urraco сделал обзор на уникальный мотоцикл Jawa 638.103, которая является реальным воплощением понятия "капсула времени".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ не отдаст разработку новой Lada Niva инженерам Renault и Nissan

Мотоцикл находится в заводском деревянном ящике, все плёнки и консерванты на хромированных элементах присутствуют. Из коробки Jawa-350 ни разу не доставалась и, соответственно, не заводилась.

По словам подписчика, которому принадлежит транспортное средство, "Ява" была куплена его тестем, который по какой-то причине решил не эксплуатировать мотоцикл, и такое отношение к технике в комментариях к видео уже назвали "мазохизмом".

Интересно другое: нынешний хозяин мото не собирается его доставать из ящика, который по этой причине рискует стать подобием гроба, потому что и продавать Jawa-350 никто не хочет: семейная реликвия должна быть сохранена в первозданном виде.

Ранее "РГ" рассказывала, что на Украине нашли другую "капсулу времени": Jawa такой же модели и такого же года выпуска - 1990. Всё это время мотоцикл простоял в гараже, и на его одометре красуется цифра 4 километра, свидетельствующая лишь о стендовой обкатке.