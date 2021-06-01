Песков: РФ приветствует намерение США отказаться от ряда санкций

Москва приветствует намерение Вашингтона отказаться от политики санкций в отношении проекта трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее тот же Песков заметил, что отказ от санкций "можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем".

Напомним, о своем решении отказаться от введения санкций против Nord Stream 2 AG США заявили 20 мая, объяснив это тем, что такой шаг в их национальных интересах.