Почему выросли продажи отечественных и китайских автомобилей

В апреле динамика продаж новых автомобилей достигла 290,4% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. Всего в январе - апреле 2021 года совокупный объем продаж вырос на 24,3% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Однако пока текущие показатели ниже допандемийного уровня 2019 года на 4,5%.

Дефицит легковых автомобилей так и не преодолен, хотя дилеры обещали к лету насытить рынок. Причины - как в медленных темпах восстановления глобального автопрома, так и в нехватке микрочипов. В результате покупатели берут не то что хочется, а то что дают.

Предложение не успевает за спросом. "Автомобиль вновь стали рассматривать как вложение денег, которое спасает сбережения от обесценивания", - отмечает директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. По данным Russian Automotive Market Research, только за март в годовом выражении автомобили в среднем подорожали на 16,4% C-класс, на 13,4% - кроссоверы, на 13% - D-класс и на 10,2% В-класс, а некоторые популярные модели прибавили и вовсе 20-30%. Люди боятся, что автомобили подорожают еще, и стараются не откладывать оформление сделки, говорит директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский. При этом рынок сейчас не покупателя, а продавца. О возможных скидках за трейд-ин, кредит, верность бренду зачастую можно забыть. Более того, дилеры за дополнительные опции и аксессуары, без которых не продают автомобиль, накидывают сверху 200-600 тыс. руб.

Связано это с банальной нехваткой машин. Во-первых, глобальная автоиндустрия еще не восстановилась после локдаунов и просто не успевает за растущим спросом. Все еще полностью не восстановлены логистические цепочки, а в 2021 год отечественный авторынок вступил практически без товарных запасов. "Продажи до сих ограничены доступностью автомобилей, дефицит тех или иных комплектаций и вариаций присутствует по всем брендам", - констатирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Во-вторых, нехватка машин стала прямым следствием дефицита электроники и микросхем. Стремительно выросший в локдаун спрос на телевизоры, ноутбуки и игровые консоли оставил без электроники другие производственные секторы. Это глобальная проблема, затронувшая практически все отрасли. Но больнее всего она ударила по автопроизводителям. "Отрасль столкнулась с недостатком комплектующих, а именно полупроводников и микрочипов", - подтверждает Каменский. В результате - дефицит автомобилей. Во II квартале 2020 года, когда спрос на автомобили в связи с карантином резко упал, автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказа на чипы. "В III и IV кварталах мы наблюдали восстановительный рост рынка автомобилей, в связи с чем объем заказов на чипы вырос, а производители не смогли одномоментно вернуть объемы своего производства, поскольку сами были вынуждены сократить заказы сырья, из которого производятся чипы, - отметили в минпромторге. - Нехватка вызвана еще и тем, что такая же ситуация повторилась и в ряде других сегментов электроники, например, потребительской". Основные сегменты рынка автоэлектроники стабилизируются к концу августа-сентябрю 2021 года, ожидают в министерстве.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Валерий Андрианов

На мировом рынке есть нехватка микрочипов для автомобилей, но Минпромторг делает все возможное, чтобы российские заводы не остановились. Об этом заявил замглавы министерства Василий Шпак. в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов". "Мы все будем делать для того, чтобы наши заводы не вставали", - сказал он (цитата по ТАСС).

Чипы для автоэлектроники отличаются от чипов для потребительской электроники более жесткими требованиями к безопасности, надежности, а также устойчивости к вибрации, температурным перепадам и иным факторам. Существует специальный стандарт (IATF 16949), который устанавливает правиларазработки и производства автоэлектроники.

Цены на чипы пересматриваются в оперативном режиме в связи с быстро меняющейся ситуацией на рынке. В зависимости от того, каким способом решается проблема нехватки чипов и переговорной позиции сторон, изменение цен может быть совершенно различным, отмечают в минпромторге.

"Проблемы с нехваткой электроники есть по всем маркам, пожалуй, за исключением АвтоВАЗа", - констатирует гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. По данным АЕБ, за январь - апрель "АвтоВАЗ" продал больше всего автомобилей - 121,8 тыс. (+ 37%). На втором месте - KIA и 70,7 тыс. авто (+26%). Замыкает тройку Hyundai с 55,6 тыс. машин (+26%). Далее следуют Renault (44,3 тыс., +26%) и koda (33,2 тыс., +38%).

Локализованным в России автопроизводителям поставляются российские и иностранные электронные блоки, содержащие в своем составе чипы. В обоих случаях, за исключением военной техники, они иностранные. "Причина, по которой у автопроизводителей различная ситуация с электроникой, заключается в их структуре кооперации с поставщиками автоэлектроники. Ряд российских производителей электронных блоков лучше адаптирован к условиям нехватки на рынке за счет наличия запасов чипов, связям с поставщиками, у которых еще есть остатки продукции, а также умению быстро найти и интегрировать приемлемые аналоги отсутствующих чипов", - рассказали в минпромторге.

Денис Петрунин прогнозирует, что продажи по году упадут на 5%, так как автопроизводители просто не успеют произвести достаточное количество автомобилей. "Уже с III квартала на рынке, вероятно, будет наблюдаться падение к прошлому году. Базовый прогноз, что объем рынка по итогам 2021 года будет приблизительно равен 2020 году в физическом выражении и превзойдет его в денежном", - полагает Александр Яковлев, глобальный директор по автомобильным онлайн-исследованиям компании Ipsos.

Продажи по году упадут на 5%, так как автопроизводители просто не успеют произвести достаточно автомобилей

В свою очередь президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев прогнозирует рост авторынка на 3-5%, а генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский уже на 5-7% с тенденцией к росту до 9%.

Предпочтения покупателей будут формироваться под влиянием цен и наличия моделей. То есть по-прежнему будет расти спрос на недорогие бренды, а в премиум-сегменте будет царить принцип "бери что дают". Представитель агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов прогнозирует, что "Гранта" останется лидером российского рынка, поскольку это самый доступный по цене автомобиль. Второе место, скорее всего, займет "Веста", а третье - KIA Rio. Самым популярным кроссовером останется Hyundai Creta.

По данным АЕБ, по росту популярности среди россиян за январь - апрель на первом месте Chery Automobile Co. - 420%, на втором - Haval с 114%.