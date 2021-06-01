Институт Пушкина провел исследование, выяснив, где больше всего заимствований. Неожиданно оказалось: в образовании.

Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:

- Мы выявили 329 заимствованных слов, которые вошли в русский язык и активно используются в 12 важнейших сферах, включая госуправление и менеджмент, искусство и культуру, информационные технологии. Думали, что именно там больше всего иностранных слов.

Оказалось, что на первом месте образование, где "живет" 23,5 процента всех заимствований. Но кто, как не педагоги, должны хранить язык? Должны думать о том, какое слово пустить, а какое не пускать в публичную коммуникацию? Но именно образованцы становятся источником совершенно непонятных нормальному человеку слов. Менторство, коуч, тренинг, тьютер... 77 слов! В погоне за модой, чтобы быть инновационными и передовыми, предлагаются эти бесконечные неудобоваримые выражения. Если честно, я сама не знаю значения некоторых из них.

На втором месте - сфера товаров и услуг. Аутлеты, бонусы, барбершопы, логистика, паркинги, каршеринги, карпулинги... Наверное, сегодня Россия не может похвастаться большим экспортом. Мы получаем новые товары, новые услуги с их наименованием. Но не даем себе труда хотя бы чуть-чуть подумать над их русскими именами!

На третьем месте - общество с хейтерами, тиктокерами, инфлуэнсерами, комьюнити и эйджизмом.

Четвертое - у информационных технологий. Апгрейд, интерфейс, копипаст, юзабилити. Термины, которые пришли из этой сферы, абсолютно не понятны людям. Профессионалы, ну посмотрите на каждое слово острым глазом. И подумайте, как ваш птичий язык воспринимается в публичном общении, в медиа-пространстве. Ведь вы влияете на языковой вкус эпохи.

P.S

"РГ" решила обратиться к читателям. Лингвисты утверждают, что в современном русском только 10 процентов исконных слов, остальные заимствованные. В канун Дня русского языка предлагаем читателям "РГ" попытаться исправить эту ситуацию, придумав русские эквиваленты словам:

бонус, селфи, смайлик, каршеринг, хейтер, коуч, бодипозитив, спикер, юзер.

Ответы можно записать в форме ниже! Удачи!