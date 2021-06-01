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01.06.2021 16:07
Рубрика: Легковые авто

Производство нового Mitsubishi Pajero Sport началось в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Новый Mitsubishi Pajero Sport неспешно продвигается к российским потребителям.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Модернизированный внедорожник показали на глобальном рынке еще в 2019 году, но его дебют в РФ анонсировали только в феврале 2021-го.

Презентация модели прошла в начале марта, а накануне, 31 мая, состоялся запуск производства на калужском заводе "ПСМА Рус". Так что президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба был абсолютно прав на торжественной церемонии, когда сказал, что "новый Pajero Sport с нетерпением ждали многие поклонники Mitsubishi в России".

Собственно, они еще и ждут, ведь у дилеров машины должны появиться только с июня.

Напомним, новый Pajero Sport отличает дизайн экстерьера в стиле L200 с оригинальной решёткой радиатора, а также с многоярусной головной оптикой и крупной бамперной группой.

Фото: скриншот с youtube.com
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Размеры внедорожника выросли - теперь они составляют 4 825 мм в длину, 1 815 мм в ширину и 1 835 мм в высоту. Дорожный просвет равен 218 мм. В интерьере можно отметить первую для Mitsubishi цифровую приборку и мультимедийную систему - обе с 8-дюймовым экраном.

У модели будет шесть комплектаций с дизельным турбомотором объемом 2,4 литра или бензиновым 3.0, "механикой" или 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом. Цены - от 2 879 000 до 3 769 000 рублей.

#Mitsubishi