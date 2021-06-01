Напомним, 30 мая возле барнаульского ТЦ "Регион" после сильного порыва ветра взмыл в воздух, а потом опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. Правоохранители успели выяснить, что он не был как следует закреплен. В следственном отделе по Ленинскому району Барнаула сообщили, что кольца креплений были просто утоплены в брусчатку, а сам батут в нарушение всех требований привязали к забору.

Трех- и четырехлетняя девочки рухнули со взлетевшего батута на трамвайные пути и получили тяжелые травмы. Медики оценили их состояние как тяжелое. У одной девочки сломано бедро, у другой - кости таза, кроме этого у обеих закрытые черепно-мозговые травмы, врачи их состояние оценили как тяжелое. Один ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

А вчера региональный Следком предъявил обвинение 51-летней индивидуальной предпринимательнице в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Предпринимательница, которая оказывала услуги по пользованию батутом, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве обвиняемой. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель, - сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Предстоит выяснить, как специалисты Ростехнадзора осуществляли контроль за эксплуатацией батута

Как удалось выяснить "РГ", на 30-летнего мужчину зарегистрировано ИП, которое арендовало под батут площадку по улице Попова, 70. По доверенности доходным бизнесом управляла его мать. В момент трагедии предприниматель находился далеко за пределами Барнаула.

Но что особенно интересно. Два года назад местные органы Ростехнадзора создали отдел по надзору за аттракционами, который должен был контролировать их безопасность. Это произошло после очередного ЧП, когда в Барнауле ребенок сломал позвоночник. А 29 декабря 2019 года "РГ" рассказала о детском травматизме на Алтае в публикации "Переломные моменты", так как происшествия, связанные с травмами в детских игровых комнатах, батутных комплексах и других аттракционах, расположенных в торгово-развлекательных и спортивных центрах края, происходили регулярно.

В среднем по 15-20 происшествий в год. В 2018-м следователи насчитали 21 случай телесных повреждений различной степени тяжести - вплоть до компрессионных переломов позвонков. 20 детских травм набралось за 11 месяцев 2019 года. Наши эксперты предлагали комплекс мер по недопущению подобных травм у детей.

Но, выходит, ни владельцы аттракционов, ни должностные лица их не услышали или, видимо, сочли недостойными их внимания.

И новая драма не заставила себя ждать. Сейчас следователи снова выясняют, осуществлялся ли контроль специалистов ведомства за эксплуатацией батута, на котором пострадали дети, и кто наконец-то ответит за искалеченные судьбы двух девочек.

Следователи на месте происшествия выяснят обстоятельства трагедии. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю / ТАСС

Между тем

ЧП на батуте в Барнауле - к сожалению, далеко не первое в России. 30 мая 2019 года ветер поднял батут в воздух в Улан-Удэ, и находившиеся на нем пять детей с различными травмами попали в реанимацию.

Спустя день в момент празднования Дня защиты детей ветер сдвинул батут в Тольятти. Одна из его частей съехала на покрытую асфальтом площадку, а вторая обрушилась на располагавшийся рядом батутный комплекс. Пострадали два ребенка.

20 июня 2019 года батут был поднят ветром на высоту пять метров в парке города Рыбинска Ярославской области. Спустя некоторое время он упал, задев провода, и находившаяся на нем девочка, которой в скором времени должно было исполниться два года, упала на асфальт. Малышка была сильно травмирована и попала в реанимацию...

Подготовил Андрей Мельников