Число многоквартирных домов, которые аккумулируют свои фонды капитального ремонта на специальных счетах, за последние пять лет увеличилось более чем на 70 процентов. Однако их все равно немного - 13,5 процента от всех МКД в стране. Чтобы исправить ситуацию, эксперты предложили обязать регионы софинансировать работы по капитальному ремонту старых домов. Как бюджетная поддержка решит проблему непопулярности спецсчетов, готовы ли субъекты Северо-Запада вкладывать собственные средства в капремонт, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Будьте лояльнее

Аргументы в пользу модернизации старого жилфонда за бюджетный счет таковы. Региональным операторам невыгодно "отпускать" относительно новые дома, аккумулирующие серьезный объем взносов, в свободное плавание. Ведь без их финансового участия ремонтировать хрущевки и здания довоенной постройки будет крайне сложно.

В результате во многих субъектах РФ фонды капремонта не только не создают условий для развития системы спецсчетов, но и втыкают активным собственникам палки в колеса. С другой стороны, жители домов с высокой степенью износа продолжают перечислять взносы в "общий котел", понимая, что не смогут накопить деньги на дорогостоящий капитальный ремонт самостоятельно.

- Решение проблемы спецсчетов, создания режима наибольшего благоприятствования для них невозможно без решения всех остальных проблем нашей системы капремонта, - комментирует ситуацию председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. - И одна из самых острых связана с домами с высокой степенью износа. Поддерживать их в надлежащем состоянии за счет взносов сложно. Мне выход из ситуации представляется достаточно очевидным - это софинансирование из региональных бюджетов ремонта таких домов.

Денег не хватает даже на снос

Строго говоря, в нашей стране уже есть примеры, когда субъекты РФ частично оплачивают капремонт. Так, в Калининградской области на эти цели ежегодно выделяют порядка полумиллиарда рублей. Субсидия позволяет региональному оператору использовать более качественные материалы, работая в условиях замороженных тарифов.

При капитальном ремонте фасадов, в частности, монтируются навесные конструкции из долговечного керамогранита. В результате срок службы модернизированных домов увеличивается, а энергопотери падают. Однако калининградский пример - скорее исключение, чем правило.

Бюджетная поддержка покрывает до 80 процентов затрат. Остальное - деньги, которые жильцы накопили сами

- В Псковской области, испытывающей огромные сложности с наполнением бюджета, местным властям не хватает денег даже на снос расселенных аварийных домов. О каком капремонте здесь может идти речь? - рассуждает председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член общественной палаты региона Алексей Кириллов. - Я всеми руками за развитие системы спецсчетов. Когда собственники могут контролировать процесс капитального ремонта, у них развиваются навыки принятия коллективных решений. Люди учатся считать деньги, понимают, что у них есть не только права, но и обязанности. И если мы с помощью бюджетных субсидий стимулируем регоператоров развивать систему спецсчетов, позволим владельцам старых домов переходить на спецсчета, это будет правильно и замечательно. Но давайте смотреть правде в глаза: большинство субъектов РФ не потянут такую финансовую нагрузку. Если уж говорить о бюджетном софинансировании капитального ремонта, то следует это делать только в ключе федерального софинансирования.

Важна каждая копейка

Прецеденты, когда жильцы домов с высокой степенью износа копят деньги на спецсчете и самостоятельно проводят капремонт, существуют и сейчас. Как правило, этим занимаются товарищества собственников жилья, которыми руководят энтузиасты. Яркий пример - дом на Инженерной улице в Калининграде, построенный в 1983 году. В 2017 году, когда жильцы создали ТСЖ, здание находилось в крайне запущенном состоянии: текла крыша, подвал был наполовину затоплен, нуждалась в замене аварийная электрощитовая, постоянно отключался свет.

- Мы осушили подвал, отремонтировали первый этаж, разрушенную электрощитовую, заменили этажные электрощиты, канализационные стояки, входные двери, - рассказывает председатель правления ТСЖ "Инженерная-4" Неля Суслова. - Но нерешенных проблем осталось очень и очень много: нужно привести в порядок крышу, обновить и утеплить фасады. Это дорогостоящие проекты, каждый требует по несколько миллионов рублей. А наши жильцы в месяц перечисляют на капремонт порядка 35 тысяч - и это при условии стопроцентной собираемости взносов. В год выходит около 400 тысяч, не разгуляешься. Благо есть подрядчики, готовые работать в кредит, так мы заменили систему освещения. Бюджетная поддержка - это, конечно, наша мечта. Любая копейка ускорит капремонт. Пусть это даже будут не субсидии, а кредиты, но только беспроцентные. Мы совершим рывок, а потом постепенно все вернем с наших взносов.

А текла ли крыша?

По мнению Алексея Кириллова, если на федеральном уровне утвердят бюджетные субсидии на капремонт, претендовать на них должны именно такие подвижники. То есть собственники, которые уже выполнили часть работ, получили результат. При этом очень важно преградить путь к финансовой поддержке недобросовестным управляющим организациям, решающим с помощью капремонта собственные проблемы, а не проблемы жильцов.

- Когда деньги на капремонт разрешили копить на счетах управляющих компаний, некоторые псковские УК активизировались, начали созывать собрания, рекомендовать жильцам переходить на спецсчета, - продолжает Алексей Кириллов. - Мы поначалу обрадовались. Но потом заметили неприятную тенденцию. Получив доступ к взносам жильцов, УК оперативно направляли их на ремонт одного элемента. Предположим, на кровлю. И ремонтировалась эта кровля по ценам, превышающим среднерыночные. Причем у многих домов были более актуальные проблемы - с электричеством, фасадами, водопроводом. И вот собственники обращаются в УК с просьбой заменить на деньги, собранные в рамках программы капремонта, аварийный стояк. А управляющая компания им отвечает: все ваши деньги ушли на кровлю, и уже накопленные, и те, что вы будете копить в ближайшие годы, ведь часть работ мы сделали в кредит. Если же недовольные жильцы хотят разорвать договор управления, в УК предлагают сначала вернуть долг.

Идею предоставлять точечную поддержку жильцам, которые уже реализовали какой-то проект или как минимум его разработали и утвердили, разделяет профессор кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук Вадим Чекалин. Это можно сделать по аналогии с программой энергоэффективного капитального ремонта, которую реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Чтобы получить субсидию на энергоэффективный капремонт, дом должен выполнить несколько условий. Одно из самых важных - финансовое участие собственников квартир. Бюджетная поддержка покрывает до 80 процентов затрат. Остальное - деньги, которые жильцы накопили сами на специальном счете. Заимствовать у других многоквартирных домов в "общем котле" нельзя.

- Почему бы не ввести субсидии не только на энергоэффективный капремонт, но и на капремонт в принципе? - отмечает Вадим Чекалин. - Давайте определим параметры домов, которые смогут получать такую поддержку, их возраст, степень износа. А для начала я бы предложил провести исследование в ряде пилотных регионов, аккумулировать мнения собственников жилья в домах с высокой степенью износа, представителей региональных операторов, региональных администраций касательно бюджетного финансирования капремонта.

Прямая речь

(подготовлен информационным агентством "Волга Ньюс")

Виктор Часовских, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Самарской области:

- В Самарской области число МКД, которые аккумулируют свои фонды капитального ремонта на спецсчетах, за последний год увеличилось до 10 процентов от всех МКД в регионе. Эта работа ведется активно. В рамках исполнения госзадания Квалификационный центр и ЖКХ контроль ведет работу с собственниками по поводу открытия спецсчетов. Мы консультируем их и оказываем методическую помощь.

Что касается предложения экспертов обязать регионы софинансировать работы по капремонту старых домов, пока в Самарской области вопрос не рассматривается. Получается, что спецсчета нужно поддерживать, а те МКД, чьи финансы в общем котле, - не нужно? Неравные условия. Но, с другой стороны, если такая финансовая возможность появится, я буду двумя руками "за".

Почему сейчас поднят вопрос по открытию спецсчетов? Во-первых, собственники могут начать выполнять работы по капремонту уже сегодня, не дожидаясь, пока это произойдет по программе в 30-40-х годах. Во-вторых, когда открыт спецсчет, деньги можно использовать для проведения энергоэффективного капремонта. То есть, если собственники выполнили работы и достигли экономии средств более 10 процентов, эти дома имеют право на получение субсидии до 80 процентов от затраченных денег. Это очень выгодно. В позапрошлом году в Самарской области четыре дома уже прошли на получение субсидий. Сейчас еще около 20 МКД готовим. Субсидии будут предоставлены из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В Самарской области основная масса тех, кто создает специальные счета - это ТСН, ТСЖ, ЖСК. Но стали появляться и дома, относящиеся к УК. Если такой дом хочет открыть спецсчет, это должна сделать или управляющая компания, или Фонд капремонта, то есть, юридическое лицо. Мы предлагаем людям, чтобы они открывали счет не в УК, так как при ее смене нужно будет менять спецсчет, а в ФКР. Для жителей ничего не изменится, они также будут получать квитанции из ФКР, только эти деньги будут поступать не в общий котел, а на собственный специальный счет.

Через год после проведения общедомового собрания, где жители принимают решение об открытии спецсчета, ФКР перечисляет им все средства, которые они платили, на собственный счет. Прецеденты в регионе уже есть.