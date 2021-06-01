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01.06.2021 14:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota подготовила для Land Cruiser Prado новую версию в честь 70-летия

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В 1951 году Toyota представила прототип внедорожника, созданный по заказу американских военных, в серийное производство машина пошла в 1953 году под именем Toyota BJ, позднее модель переименовали в Land Cruiser.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В общем, маркетологи Toyota не могли пройти мимо такой даты, хотя она и является формальной. К юбилею подготовили специальную версию Toyota Land Cruiser Prado, которая называется 70th Anniversary Limited.

Отличия "юбилейного" внедорожника такие же "оригинальные", как и название лимитированной партии: тёмный хром решётки радиатора, обрамления окон и ламеля на крышке багажника, чёрные колёса на 18-дюймовых дисках, корпуса зеркал заднего вида, рейлинги и гнёзда противотуманных фар, тонировка оптики.

Отличия в салоне заключаются во вставке в торпедо из полированного алюминия, ковриках с вышитым логотипом спецверсии и отделки из светло-коричневой кожи по умолчанию.

Land Cruiser 70th Anniversary Limited в Японии доступен к заказу с бензиновым мотором 2.7 литра мощностью 163 л.с. и турбодизелем 2.8 с отдачей 204 л.с., в пару обоим положен 6-ступенчатый "автомат". Цены начинаются от 4 290 000 йен (около 2.87 млн рублей).

Можно не сомневаться, Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Limited появится и в России, но информации о сроках пока нет. Возможно, в компании предпочтут дать аудитории немного остыть после премьеры Land Cruiser 300.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota