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01.06.2021 11:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota рассказала, когда представит новый Land Cruiser 300. Уже очень скоро

Текст: Константин Руссов

"Главное автомобильное событие 2021 года, которого весь мир ждал, затаив дыхание. Пришло время с гордостью представить абсолютно новое поколение легенды", - говорится в сообщении марки о премьере Land Cruiser 300, которая запланирована на 9 июня.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Таким образом, чуть больше, чем через неделю закончится эпопея с чередой "шпионских" фотографий и выдержек из презентационных материалов, благодаря которым досконально известно, как будет выглядеть Land Cruiser 300, как разнится внешность в зависимости от комплектации, какой будет линейка моторов, особенности внедорожных систем.

Новый LC 300 будет предложен с бензиновым двигателем V6 мощностью 415 л.с. и дизелем на 306 л.с., которые агрегатируются 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

По неофициальной информации, продажи Toyota Land Cruiser 300 начнутся в конце лета. Вероятно, речь идёт о начале поставок клиентам: заказы должны начать принимать сразу же после презентации.

Актуальное поколение Land Cruiser с индексом 200 можно купить минимум за 5 412 000 рублей, самая дорогая версия стоит 6 697 000 рублей.

#Toyota