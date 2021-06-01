Toyota рассказала, когда представит новый Land Cruiser 300. Уже очень скоро

"Главное автомобильное событие 2021 года, которого весь мир ждал, затаив дыхание. Пришло время с гордостью представить абсолютно новое поколение легенды", - говорится в сообщении марки о премьере Land Cruiser 300, которая запланирована на 9 июня.

Таким образом, чуть больше, чем через неделю закончится эпопея с чередой "шпионских" фотографий и выдержек из презентационных материалов, благодаря которым досконально известно, как будет выглядеть Land Cruiser 300, как разнится внешность в зависимости от комплектации, какой будет линейка моторов, особенности внедорожных систем.

Новый LC 300 будет предложен с бензиновым двигателем V6 мощностью 415 л.с. и дизелем на 306 л.с., которые агрегатируются 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

По неофициальной информации, продажи Toyota Land Cruiser 300 начнутся в конце лета. Вероятно, речь идёт о начале поставок клиентам: заказы должны начать принимать сразу же после презентации.

Актуальное поколение Land Cruiser с индексом 200 можно купить минимум за 5 412 000 рублей, самая дорогая версия стоит 6 697 000 рублей.