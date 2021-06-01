Toyota привезла в Россию "юбилейный" Land Cruiser Prado. Известны цены

В России стартовал приём заказов на новую специальную версию Toyota Land Cruiser Prado, подготовленную в честь 70-летия внедорожника с иконическим названием Land Cruiser.

Спецверсия для России получила название 70th Anniversary и заметно меньше отличий от варианта для Японии.

Для нашего рынка внедорожник "клеймили" шильдиками на задних стойках кузова, логотипы новой версии исполнения присутствуют также на ковриках в салоне. "Юбилейная" версия Land Cruiser Prado 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками уникального дизайна.

Новинка укомплектована опциями, доступными в комплектации "Элеганс Плюс" и дополнительно: вентиляцией передних сидений, системой стабилизации положения кузова, четырьмя камерами по периметру кузова с системой помощи движения по бездорожью, системой мониторинга "слепых" зон, которые могут следить и за объектами при движении задним ходом, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными скоростями, селектором выбора режима работы внедорожных ассистентов.

Цена на LC Prado 70th Anniversary с дизелем 2.8 литра - 4 748 000 рублей, с бензиновым 249-сильным мотором на четыре литра - 4 729 000 рублей. Таким образом, "юбилейный" внедорожник оказался на 263 000 рублей дороже версии "Элеганс Плюс" с аналогичными силовыми агрегатами.