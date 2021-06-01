В АТОР назвали стоимость забронированных в Турцию туров на июнь

Общая стоимость забронированных туров в Турцию в период с 1 июня по 30 июня составляет почти 274 миллиона евро (24,5 миллиарда рублей), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической службы АТОР, отправиться в Турцию планировали более 338 тысяч российских туристов.

Как уточнили в объединении, эти данные были собраны в начале апреля. Кроме того, есть "относительно небольшое количество туристов, которые переносили свои несостоявшиеся в мае туры в Турцию на июнь этого года", - добавили в АТОР.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения на авиасообщение с курортами Турции до 21 июня. Ранее ограничения действовали с 15 апреля до 1 июня.

Как ранее сообщали эксперты "РГ", туры в Турцию с 15 апреля по 1 июня приобрели около 500 тысяч россиян, а на июнь еще более 300 тысяч россиян. Туроператоры начали перенос туров.