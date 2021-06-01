С сегодняшнего дня, с первого июня, в России стала обязательной маркировка сыров и мороженого. Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2020 года.

По данным Центра развития перспективных технологий, зарегистрировались и поставили на учет продукцию в государственной системе маркировки "Честный знак" 85% производителей мороженого и 100% - сыра.

"Более миллиарда кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии, - цитирует ТАСС заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова. - На сегодня полностью готовы 57 типографий. Система хорошо справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев".

Для производителей сыра и мороженого в усиленном режиме работает служба поддержки, а также выделены персональные менеджеры оператора маркировки. С каждым предприятием товарной группы проводится персональная работа, отметили в ЦРПТ.

Отметим, что единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.