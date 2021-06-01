Новости

В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 31.05.2021
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 31.05.2021
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 31.05.2021
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 31.05.2021
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 31.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 31.05.2021
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 31.05.2021
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 31.05.2021
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 03:29
Рубрика: Экономика

В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого

С сегодняшнего дня, с первого июня, в России стала обязательной маркировка сыров и мороженого. Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2020 года.

Фото: iStock
Минсельхоз: Роста цен или дефицита сыров и мороженого не ожидается

По данным Центра развития перспективных технологий, зарегистрировались и поставили на учет продукцию в государственной системе маркировки "Честный знак" 85% производителей мороженого и 100% - сыра.

"Более миллиарда кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии, - цитирует ТАСС заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова. - На сегодня полностью готовы 57 типографий. Система хорошо справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев".

Для производителей сыра и мороженого в усиленном режиме работает служба поддержки, а также выделены персональные менеджеры оператора маркировки. С каждым предприятием товарной группы проводится персональная работа, отметили в ЦРПТ.

Отметим, что единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска